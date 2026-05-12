IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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12.05.2026 09:54:00
7 Billionaires Are Betting Big on This Quantum Computing Powerhouse -- and It's Not IonQ or D‑Wave
Do you want to know the best way to invest in the next big thing? Looking at what the so-called "smart money" is doing is a great place to start. Quantum computing certainly deserves a spot on the short list of the top candidates to be the next big thing. It holds the potential to be one of the most transformative technologies ever, accelerating advances in artificial intelligence (AI) and revolutionizing drug discovery, financial modeling, materials research, and more.The smart money appears to agree on the best way to invest in quantum computing. Seven billionaires are betting big on one quantum computing powerhouse -- and it's not IonQ (NYSE: IONQ) or D-Wave Quantum (NYSE: QBTS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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