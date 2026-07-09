Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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09.07.2026 10:39:00

7-Eleven made $349 million from surge in gasoline prices in the U.S. last quarter

Convenience store operator 7-Eleven on Thursday disclosed a $349 million profit from the surge in gasoline prices during the last quarter, even as fewer Americans filled their tanks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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