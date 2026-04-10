Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

7-Eleven Aktie

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WKN DE: 930112 / ISIN: US8178262098

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10.04.2026 06:51:05

7-Eleven Operator Delays US Listing As War-Driven Uncertainty And Profit Weakness Weigh

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