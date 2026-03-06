Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

06.03.2026 10:06:00

7 Preeminent Billionaire Money Managers Dumped Shares of Meta Platforms and Made This AI Stock a Top Buy (No, Not Nvidia)

Few data releases on Wall Street hold more bearing than the quarterly filing of Form 13Fs with the Securities and Exchange Commission. A 13F provides investors with a concise snapshot of the stocks that Wall Street's savviest fund managers bought and sold in the most recent quarter. In other words, it tips investors off to the companies and trends piquing the interest of the market's most successful investors.The latest round of 13Fs (filed Feb. 17) tells quite the story in the artificial intelligence (AI) arena. Seven preeminent billionaire money managers were sellers of Meta Platforms' (NASDAQ: META) stock, while several of these sellers were also buyers of a new-favorite AI company -- and I'm not talking about Nvidia.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
