Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.05.2026 22:00:00
7 Reasons to Buy Amazon Stock Right Now
Amazon (NASDAQ: AMZN) impressed investors with its first-quarter results, which it released last week. There was an abundance of positive updates, both in terms of its performance in the quarter and how it's positioned for future growth.Here are seven reasons it looks like a buy right now.Amazon is already the biggest company in the world by sales, but artificial intelligence (AI) is giving it a major boost. The company is planning to invest $200 billion in capital expenditures (capex) in 2026, and the results are showing up, with AI revenue increasing by triple digits. "We have never seen a technology grow as rapidly as AI," CEO Andy Jassy said on the first-quarter earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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