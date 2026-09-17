CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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17.09.2026 15:15:00
7 Words From Warren Buffett That Could Change How Every Investor Thinks About Market Downturns
What should you do when the stock market starts falling and every bit of bad news seems to just give you another reason to sell?
Warren Buffett offered his answer during one of the scariest events of the past several generations. In October 2008, with the financial crisis at its worst and stock prices plunging, Buffett wrote seven words that are worth remembering during every market downturn.
"Bad news is an investor's best friend."
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