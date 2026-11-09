Zip Aktie
WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307
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09.11.2026 08:38:00
7-Zip-Update schließt nicht genannte Sicherheitslücken
7-Zip 26.06 beseitigt neben einigen Fehlern auch Schwachstellen. Das Update müssen Nutzer selbst herunterladen und installieren.
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