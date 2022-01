70 Milliarden Dollar! Microsoft übernimmt Activision

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Softwareriese Microsoft hat vor wenigen Minuten den größten Zukauf in seiner Firmenhistorie vermeldet. Das Unternehmen bietet 95 Dollar für eine Activision-Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 70 Milliarden Dollar entspricht. Während Activision in die Höhe schießt, gibt die Microsoft-Aktie nach.Laut Microsoft ist Gaming heute die größte und am schnellsten wachsende Form der Unterhaltung. Die Übernahme von Activision Blizzard werde das Wachstum im Gaming-Geschäft von Microsoft über Mobilgeräte, PCs, Konsolen und die Cloud beschleunigen und Bausteine ​​für die Metaverse liefern.Wie Microsoft mitteilt, erwirbt man Activision für 95 Dollar pro Aktie in einer Bartransaktion im Wert von 68,7 Milliarden Dollar, einschließlich der Nettoliquidität von Activision.Nach Abschluss der Transaktion werde Microsoft nach Umsatz zum drittgrößten Gaming-Unternehmen der Welt hinter Tencent und Sony. Die geplante Übernahme umfasst ikonische Franchises der Activision-, Blizzard- und King-Studios wie "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" und "Candy Crush" sowie globale eSports-Aktivitäten durch Major League Gaming. Das Unternehmen habe Studios auf der ganzen Welt mit fast 10.000 Mitarbeitern.Bobby Kotick werde nach Auskunft von Microsoft CEO von Activision bleiben. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird das Geschäft von Activision an Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, berichten."Gaming ist heute die dynamischste und aufregendste Kategorie in der Unterhaltung auf allen Plattformen und wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaverse-Plattformen spielen", sagt Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft. "Wir investieren stark in erstklassige Inhalte, Community und die Cloud, um eine neue Gaming-Ära einzuläuten, die Spieler und Entwickler an die erste Stelle setzt und das Spielen sicher, integrativ und für alle zugänglich macht."Die Übernahme stärke auch das Game Pass-Portfolio von Microsoft. Es ist gedacht die Activision-Blizzard-Spiele in Game Pass einzuführen, der einen neuen Meilenstein von über 25 Millionen Abonnenten erreicht hat. Mit fast 400 Millionen monatlich aktiven Spielern von Activision in 190 Ländern und drei Milliarden-Dollar-Franchises werde der Zukauf Game Pass zu einem der überzeugendsten und vielfältigsten Angeboten an Spielinhalten in der Branche machen.