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25.04.2026 10:19:00
70. Song Contest: Basel profitiert nach wie vor vom ESC 2025
Rund um den 69. Song Contest besuchten mehr als eine halbe Million Menschen Basel, weltweit verfolgten 166 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das internationale Wettsingen. Basel Tourismus verzeichnet seit dem ESC ein großes internationales Medieninteresse und mehr Anfragen unterschiedlichster Publikationen, wie Direktorin Letizia Elia auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zudem zeige sich ein typischer Effekt großer Events: Die hohe mediale Präsenz, Influencer-Bilder und Berichte der Delegationen hätten die Neugier geweckt und Reiseentscheidungen beeinflusst.
Nächtigungszahlen legten im zweiten Halbjahr 2025 deutlich zu
Ein Beispiel: Der Reiseführer Marco Polo nahm Basel in seinen Trendguide der besten Reiseziele für 2026 auf. "Verschlafenes Schweizer Städtchen? Denkste! Das hat der kunterbunte Eurovision Song Contest 2025 eindrucksvoll widerlegt", heißt es dort. Die Übernachtungszahlen von 2025 lassen sich zwar nicht ausschließlich auf den ESC zurückführen, doch die Zunahme in der zweiten Jahreshälfte legt nahe, dass dies mit der gestiegenen Aufmerksamkeit zu tun hat.
Elia stellt seit dem Sommer 2025 eine deutliche Zunahme der Nächtigungen im Freizeitbereich fest, vor allem an den Wochenenden. Dies helfe, den Geschäftstourismus zu kompensieren, der sich seit der Corona-Pandemie noch nicht erholt habe. Museen und Stadtführungen profitierten von der höheren Anzahl an Freizeitgästen.
Positive Effekte für Veranstaltungshalle und regionale Betriebe
Noch unklar ist der ESC-Effekt für den Austragungsort, die St. Jakobshalle. Große internationale Bands fehlen auf der Agenda. Es gibt aber positive Signale: "Wir haben aktuell mehr Anfragen für die St. Jakobshalle", schreibt Thomas Dürr, Geschäftsführer des Event-Unternehmens Act Entertainment. Der ESC habe Basel sicher als Veranstaltungsort bekannter gemacht und eine sehr gute Visitenkarte geliefert.
Auch regionale Klein- und Mittelbetriebe aus diversen Branchen sind zufrieden und spüren einen ESC-Effekt. Firmen aus den Bereichen Eventtechnik, Bau und Messebau, Sicherheit, Logistik, Catering, Kommunikation und Reinigung erhielten damals Aufträge anlässlich des Events. "Viele dieser Unternehmen konnten ihren Namen international sichtbar machen, Referenzen sowie Erfahrungen für weitere Großanlässe gewinnen und neue Kontakte knüpfen", so Daniel Schindler, Mediensprecher des Gewerbeverbands Basel-Stadt.
Nach Angaben des Kantons vom November löste der ESC schweizweit einen Umsatz von 248 Millionen Schweizer Franken (rund 269 Mio. Euro) aus. Der Region Basel brachte er 53 Millionen Franken (rund 58 Mio. Euro) an Wertschöpfung.
rie
WEB http://orf.at
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