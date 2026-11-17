Wirtschaftlich dürfte die Stadt beim 70. Song Contest (ESC) in Wien wesentlich besser abgeschnitten haben als Österreich beim Bewerb selbst. Immerhin blieben eigens angereiste ESC-Fans mit durchschnittlich vier Nächtigungen doppelt so lange wie angenommen, ohne andere Gäste in großem Umfang zu verdrängen, zeigt eine WIFO-Studie im Auftrag der Stadt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sagte vor Medien auch, man werde unter dem genehmigten Budget von 22,6 Mio. Euro bleiben.

Rund um die Veranstaltung sei mit ESC-induzierten Ausgaben eine Bruttowertschöpfung in Höhe von 77,2 Mio. Euro verbunden gewesen, errechneten die Ökonomen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO). "Das hat die Erwartungen weit übertroffen", betonte Ludwig bei der Studienpräsentation am Dienstag. Auf Beherbergung und Gastronomie seien davon beispielsweise 13,9 Mio. Euro entfallen, auf sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen wie etwa Sicherheit und Veranstaltungsorganisation 10,8 Mio. Euro und auf den Verkehr 6,8 Mio. Euro. An Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen seien 32,6 Mio. Euro geflossen.

Drei Viertel der Wertschöpfung in Wien

Rund drei Viertel (59 Mio. Euro) der Bruttowertschöpfung vom ESC 2026 seien in Wien entstanden. Dahinter rangierte Niederösterreich mit knapp 10 Mio. Euro. "Es war immer unser Ziel, Wien zu bewerben, aber auch ganz Österreich mitzunehmen", so Ludwig. Die Wertschöpfung in der Bundeshauptstadt sei keine "Rendite" des städtischen Budgets, da sie vor allem aus Ausgaben des ORF, anderer Organisationen und der Gäste stamme, heißt es in der Studie.

Auch längerfristige Effekte wurden durchleuchtet: Veranstaltungen dieser Art können auch einer bekannten Städtedestination wie Wien über mehrere Jahre zusätzliche Gäste aus dem Ausland bringen, wie die WIFO-Ökonomen nach einer Analyse des ebenfalls von Österreich veranstalteten European Song Contest 2015 festhielten. In den drei Jahren 2015 bis 2017 legten die Nächtigungsbuchungen ausländischer Gäste in Wien im Schnitt um 4,8 Prozent pro Jahr zu. Der "Legacy-Effekt" ist den Angaben zufolge "eher eine Obergrenze", weil sich zeitgleiche Einflüsse wie neue Flugverbindungen oder Marketing nicht herausrechnen ließen.

Für eine Verdrängung anderer Touristinnen und Touristen in großem Umfang, wie sie vom Wirtschaftsinstitut Eco Austria mit 41.000 von 94.000 erwarteten Gästen mit Unterkunft angesetzt habe, gebe es "kaum Hinweise". Heuer im Mai und im Juni legten die Nächtigungen in Hotels und Pensionen in Wien gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent zu.

Schwächere Hotelauslastung

In der ESC-Woche selbst waren die Beherbergungsbetriebe laut WIFO-Studie allerdings schwächer ausgelastet als im Vorjahr, während sie in den meisten Wochen davor und danach eine höhere Auslastung verbucht hätten. "Dies deutet darauf hin, dass ein Teil der Gäste ihren Aufenthalt zeitlich verlegt haben dürfte", so die Ökonomen.

Kurzfristige Effekte gab es auf dem Arbeitsmarkt. Mit dem ESC stehen laut WIFO rund 990 Beschäftigungsverhältnisse in Zusammenhang - aufs Jahr gerechnet etwa 800 Vollzeitäquivalente. Das ist dem kurzfristig erhöhten Personalbedarf zuzuschreiben und entspricht keinen neuen Dauerarbeitsplätzen, wie die Studienautoren erläuterten. Die Arbeit sei großteils von bestehendem Personal mit Überstunden oder befristet geleistet worden.

Keine Kosten-Nutzen-Rechnung

Eine Kosten-Nutzen-Rechnung sei nicht Gegenstand der Studie gewesen, betont das WIFO. Zum einen seien Kosten wie etwa aus Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Wiener Linien, der Arbeitsleistung städtischer Bediensteter oder Verkehrsbelastungen nicht im Detail bekannt, zum anderen könne ein möglicher Nutzen, der beispielsweise aus der Freude des Publikums oder einem Imagegewinn Wiens entstehe, nicht bewertet werden.

Für Lebenszufriedenheit und Glück als Indikatoren des Wohlbefindens lasse sich in der ESC-Woche keine Aussage treffen, hieß es. Aber man habe anhand von Befragungen festgestellt, dass die Bevölkerung in der ESC-Woche die Sinnhaftigkeit ihres Tuns höher bewerte. Die Hypothese laut Oliver Fritz vom WIFO: "Die Leute kommen in dieser Zeit gerne zusammen."

Interesse der Stadt an Großveranstaltungen

Die Stadt sei "sehr interessiert an internationalen Großveranstaltungen", so Ludwig. NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig verwies in diesem Zusammenhang auf internationale Konzertserien wie etwa von Harry Styles, der zehn Mal in Amsterdam aufgetreten ist. Das habe eine halbe Mrd. Euro Wertschöpfung in die niederländische Kapitale gebracht und in dieser Zeit acht Mal so viele Hotelnächtigungen bewirkt. Der ESC habe gezeigt: "Wien kann Großveranstaltungen", bekräftigte Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ).

Novak verwies außerdem auf das Thema Inklusion. Man habe "ein eigenes Paket auf die Beine gestellt", um den ESC sowohl in der Veranstaltungslocation Stadthalle als auch beim Public Viewing am Rathausplatz für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Ebenso habe man bei der Auswahl der ehrenamtlichen Volunteers auf Inklusion geachtet. "Ich glaube, dass wir hier ein großes Stück weit First Mover waren." Ludwig wies darauf hin, dass man generell auch jene Interessierte mit Side-Events einbezogen habe, die keine Tickets für den Bewerb hatten.

Mit dem ESC habe man sich als "Stadt des Friedens und Miteinanders" positioniert, sagte Ludwig. Die Sicherheitslage sei "durchaus angespannt" gewesen, so ESC-Koordinator Norbert Kettner. "Aber wir haben das Feedback bekommen: Man hat sich in der Stadt sicher gefühlt."

Nächster ESC in Bulgarien

Mit der künstlerischen Darbietung belegte Österreichs ESC-Vertreter Cosm� bei dem Spektakel heuer den vorletzten Platz. Mit insgesamt sechs Punkten landete er noch vor Großbritannien, das sich mit einem Punkt begnügen musste. Der nächste Bewerb findet vom 11. bis 13. Mai 2027 in Burgas in Bulgarien statt.

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