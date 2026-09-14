707 Cayman Ends Proposed Acquisition Of Crucial Innovation

(RTTNews) - 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM), an apparel products and supply chain management company, on Monday announced that its board decided not to proceed with the proposed acquisition of Crucial Innovation Inc. (CINV).

The company said the term sheet signed on August 17 was non-binding in all material respects.

The company said that no definitive agreement was entered into for the proposed transaction.

The company has notified Crucial Innovation of the termination.

The company said its board and management will continue to evaluate strategic alternatives to enhance long-term shareholder value.

707 Cayman Holdings is currently trading 0.75% lesser at $3.9800 on the Nasdaq.