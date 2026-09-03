Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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03.09.2026 14:00:00
70% of This High-Yield Dividend Stock's Income Comes From Just 2 Companies. Here's Why I'm Not Worried.
VICI Properties (NYSE: VICI) currently owns 103 properties leased to 16 tenants, which underpins its 7%-yielding dividend. However, its top tenant accounts for 38% of its rent, while its next-largest tenant accounts for another 32%. That's 70% of its rent coming from just two tenants. Despite that tenant concentration, I'm not worried about the real estate investment trust's (REIT) high-yielding dividend. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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