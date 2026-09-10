The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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10.09.2026 09:30:00
70% Revenue Growth for Nvidia Next Year May Make It the Best Stock to Buy In the Market
When companies speak, investors need to listen to what they say. While the market may have one notion or conception about a stock, when a trustworthy company says something to the contrary, investors should pay attention.
That's what I think is happening with Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock right now, as the market isn't very convinced about the company's next year's prospects despite management telling investors that it expects 70% revenue growth.
This mismatch makes Nvidia among the best stocks to buy in the market right now, as the implications of it growing 70% next year make the stock an absolute bargain at today's levels.
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