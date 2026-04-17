73. Bundespresseball - Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 2.000 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft haben am Abend beim traditionellen Bundespresseball in Berlin gefeiert. Prominentester Besucher im Hotel Adlon am Brandenburger Tor war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Büdenbender kam und den Eröffnungswalzer tanzen sollte. Für Steinmeier war es der letzte Auftritt bei dem Ball in seiner Amtszeit, die Anfang 2027 endet.

Unter den Gästen waren Minister der Bundesregierung, prominente Vertreter der Parteien und einiger Landesregierungen. Außerdem Chefredakteure, Moderatoren, Verlagsmanager und zahlreiche Lobbyisten. Aus dem Sport kam Ex-Fußballprofi Arne Friedrich, der am Tisch des Bundespräsidenten saß. Veranstalter des Balls mit mehreren Tanzflächen, Bars und Buffets ist die Bundespressekonferenz, der Verein der Hauptstadtjournalisten.

Kanzler Merz fehlt

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), früher immer gerne dabei, hatte abgesagt. Er nahm am Freitag an einer Konferenz der westlichen Partner in Paris über eine mögliche Militärmission nach dem Iran-Krieg teil.

Der Ball stand unter dem Motto: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken." Dieses Thema sei wegen der Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte aktueller denn je, betonten die Hauptstadtjournalisten.

Zu den ersten Gästen gehörten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und seine Partnerin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Der Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU, Jens Spahn, kam mit Ehemann Daniel Funke. Von den Grünen waren unter anderem die beiden Vorsitzenden Felix Banaszak und Franziska Brantner sowie die Ex-Vorsitzende Ricarda Lang zu sehen../rab/DP/he