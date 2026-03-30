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Bullish Aktie

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WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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30.03.2026 14:00:00

73% of Institutional Investors Are Bullish About This Set of Catalysts for XRP and Solana

Big money tends to telegraph its next move before it makes it. In keeping with that dynamic, a new survey from Coinbase and EY-Parthenon of 351 institutional decision-makers found that 73% of them plan to increase their portfolio's crypto allocations in 2026, and 74% expect crypto prices to rise over the next 12 months. Their optimism about crypto is driven in large part by their expectations for both regulatory clarity and new legislation governing the sector's market structure.Both XRP (CRYPTO: XRP) and Solana (CRYPTO: SOL) are positioned to benefit from those catalysts. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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