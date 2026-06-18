Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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18.06.2026 08:01:00
74.000 Fortinet-Firewalls geknackt: Wer und was steckt hinter FortiBleed?
Sicherheitsforscher entdeckten einen Großangriff auf Sicherheits-Appliances: Tausende geknackte Firewalls und Milliarden durchprobierte Passwörter. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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