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WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

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Zukauf 01.10.2026 12:29:00

750 Millionen Euro: Fresenius übernimmt mAbxience vollständig - Aktie fällt

750 Millionen Euro: Fresenius übernimmt mAbxience vollständig - Aktie fällt

Fresenius übernimmt die restlichen 45 Prozent an der Biopharma-Tochter mAbxience und zahlt dafür bis zu 750 Millionen Euro.

Fresenius kauft die verbleibenden 45 Prozent an der mAbxience Holding von Insud Pharma und Invim Corporativo. Die Gesamtgegenleistung betrage bis zu 750 Millionen Euro einschließlich einer bedingten Zahlung von 50 Millionen Euro nach erfolgreichen Zulassungen von Produktionsstätten, teilte Fresenius mit. Die Transaktion wurde am 30. September 2026 unterzeichnet und vollzogen, behördliche Genehmigungen waren nicht erforderlich.

Bereits im August 2022 erwarb Fresenius eine Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent an mAbxience. Seitdem wurde das Unternehmen als voll konsolidierte Tochtergesellschaft geführt. Mit dem Erwerb der verbleibenden Anteile wird laut Fresenius die Beteiligungsstruktur nun vervollständigt und die Biosimilars-Plattform sei damit komplett im Biopharma-Geschäft von Fresenius Kabi gebündelt. Somit werde die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Vermarktung abgedeckt.

mAbxience mit mehr als 320 Millionen Euro Umsatz

mAbxience ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das drei Mehrprodukt-Produktionsstätten für Wirkstoffe in Spanien und Lateinamerika betreibt und mehr als 1.300 Mitarbeitende beschäftigt. mAbxience entwickelt und produziert biosimilare monoklonale Antikörper und bietet Partnern Dienstleistungen in der Auftragsentwicklung und -herstellung an. Im Jahr 2025 erzielte mAbxience einen Umsatz von mehr als 320 Millionen Euro.

Die Fresenius-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,53 Prozent auf 44,07 Euro.

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Fresenius-Aktie springt an: Europa-Kapazitäten werden ausgebaut

Bildquelle: Fresenius

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