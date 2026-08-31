763997 Alberta stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

763997 Alberta hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 418,60 Prozent auf 4,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at