763997 Alberta: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

763997 Alberta hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 224,27 Prozent auf 3,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at