763997 Alberta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

763997 Alberta hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,07 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat 763997 Alberta im vergangenen Quartal 1,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 137,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 763997 Alberta 0,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at