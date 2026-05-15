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15.05.2026 06:31:29
77 (Seventy-Seven) Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
77 (Seventy-Seven) Bank hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 63,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 77 (Seventy-Seven) Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 35,77 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 45,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,88 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 242,22 JPY. Im Vorjahr waren 176,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,38 Prozent auf 176,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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