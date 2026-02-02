77 (Seventy-Seven) Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

77 (Seventy-Seven) Bank lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 210,14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 77 (Seventy-Seven) Bank ein EPS von 155,30 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat 77 (Seventy-Seven) Bank 47,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at