77 (Seventy-Seven) Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

77 (Seventy-Seven) Bank hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 161,65 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 114,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat 77 (Seventy-Seven) Bank im vergangenen Quartal 42,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 77 (Seventy-Seven) Bank 36,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at