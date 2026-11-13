77 (Seventy-Seven) Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

77 (Seventy-Seven) Bank hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 63,32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at