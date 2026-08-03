77 (Seventy-Seven) Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

77 (Seventy-Seven) Bank hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 99,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,21 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat 77 (Seventy-Seven) Bank 49,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at