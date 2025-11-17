7GC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

7GC hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -48,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at