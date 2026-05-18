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18.05.2026 06:31:29
7GC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
7GC hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,69 USD. Im Vorjahresquartal hatten -30,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,12 Prozent zurück. Hier wurden 2,7 Millionen USD gegenüber 3,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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