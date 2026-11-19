7GC äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,78 USD. Im Vorjahresquartal waren -327,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,7 Millionen USD gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at