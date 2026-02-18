7Levels Spolka Akcyjna Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

7Levels Spolka Akcyjna Bearer äußerte sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0,930 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat 7Levels Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 64,38 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,60 PLN beziffert. Im Vorjahr hatte 7Levels Spolka Akcyjna Bearer -1,190 PLN je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,46 Prozent auf 2,52 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at