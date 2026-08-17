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17.08.2026 06:31:29
7Levels Spolka Akcyjna Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
7Levels Spolka Akcyjna Bearer äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,16 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 7Levels Spolka Akcyjna Bearer 0,230 PLN je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen PLN.
Redaktion finanzen.at
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