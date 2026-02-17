7Seas Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

7Seas Entertainment äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at