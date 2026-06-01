7Seas Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

7Seas Entertainment stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 51,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 7Seas Entertainment 45,2 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,960 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat 7Seas Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 201,16 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 163,43 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at