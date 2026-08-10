Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.08.2026 00:06:00
8.3 Trillion Reasons the Trump Bull Market Is Running on Borrowed Time
Although the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) typically rise under most presidents, their annualized returns with President Donald Trump in the White House have been well above average. The rise of artificial intelligence (AI), coupled with Trump's favorable corporate income tax policies, has fueled growth on Wall Street.But the Trump bull market appears to be running on borrowed time. While a laundry list of headwinds exists on Wall Street, including historically pricey valuations and record margin debt, it's a quarterly reported economic data point that strongly suggests a course correction is coming.The stock market has thrived under President Trump. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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