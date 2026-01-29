AXIS Aktie
WKN DE: A2QDVH / ISIN: JP3108210000
|
29.01.2026 15:01:18
8 Analysts Have This To Say About Axis Capital Holdings
This article 8 Analysts Have This To Say About Axis Capital Holdings originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axis Capital Holdings Ltd.
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Axis Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Axis Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Axis Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AXIS CO LTD. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXIS CO LTD. Registered Shs
|1 429,00
|-1,11%
|Axis Capital Holdings Ltd Deposit Shs Repr 1-100th 5.50 % Non-Cum Pfd Shs Series -E-
|20,31
|-0,29%
|Axis Capital Holdings Ltd.
|102,81
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.