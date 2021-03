8 KERNPUNKTE/Wie sich Bund und Länder den Oster-Lockdown vorstellen

BERLIN (Dow Jones)--Nach zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder bis halb drei Uhr in der nacht auf einen längeren, schärferen Lockdown geeinigt. An Ostern soll es zusätzliche Ruhetage geben, um einen weiteren Anstieg der Covid-19-Infektionen zu verhindern. Wir haben die acht Kernpunkte zusammengestellt:

1. Erweiterte Osterruhe (aber noch mit diversen offenen Fragen)

2. Die Notbremse ziehen - diesmal konsequent

3. Massive Teststrategie in Kommunen und Unternehmen

4. Weitere Hilfen für Unternehmen

5. Mehr Geld für Krankenhäuser

6. Versuch mit Modellöffnungen

7. Generelle Testpflicht vor Flügen nach Deutschland

8. Neuerliches Impfversprechen

Die Details dieser Punkte im Einzelnen:

1. Erweiterte Osterruhe (aber noch mit diversen offenen Fragen)

Die Corona-Beschränkungen, die aktuell bis zum 29. März gelten, werden bis zum 18. April verlängert. Zusätzlich sollen Ansammlungen über die Ostertage verboten werden. Gründonnerstag (1. April) und Ostersamstag (3. April) werden laut Beschluss einmalig als Ruhetage definiert. Private Zusammenkünfte sind dann nur mit dem eigenen Hausstand und einem weiteren Haushalt erlaubt, maximal aber fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht, Paare gelten als ein Haushalt. Die Religionsgemeinschaften werden gebeten, auf Ostergottesdienste zu verzichten.

"Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip: Wir bleiben zu Hause", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der nächtlichen Pressekonferenz. Die Regelung werde "analog zu Sonn- und Feiertagen sein". Die Außengastronomie muss schließen, offen bleiben dürfen nur Tankstellen und bestimmte Unternehmen, für die es Sondererlaubnisse gibt. "Eine Ausnahme kommt aber noch hinzu, weil es fünf Tage sind: Der engere Lebensmitteleinzelhandel kann auch am Sonnabend aufmachen", erklärte Merkel.

Weil es noch viele Fragen zur konkreten rechtlichen Umsetzung gibt, will der Bund dazu einen Begründungsvorschlag vorlegen, um neue Rechtsverordnungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu ermöglichen. Der brandenburgische Landeschef Dietmar Woidke (SPD) kündigte im Deutschlandfunk an, es seien dazu noch weitere Treffen der Chefs der Staatskanzleien und gegebenenfalls der Ministerpräsidenten geplant.

Aus der Wirtschaft kam jedoch deutliche Kritik. Den Gründonnerstag als "Ruhetag" zu definieren, sei ein "eklatanter Beleg grober handwerkliche Mängel", erklärte der Chefvolkswirt des Mittelstandsverbands BVMW, Hans-Jürgen Völz. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) warnte gar vor einem "Kollaps" vieler Betriebe.

2. Die Notbremse ziehen - diesmal konsequent

Bund und Länder wollen die beim letzten Gipfel vereinbarte Notbremse nun "konsequent" umsetzen. Öffnungsschritte müssen also zurückgenommen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 100 Neuinfektionen liegt. Merkel verwies auf die besonders ansteckende britische Virusvariante: "Long Covid ist ein Phänomen, das viele Menschen erreicht." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte, "wir leben jetzt in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt". Bei den Beratungen habe sich aber "das Team Vorsicht" insgesamt durchgesetzt, "und zwar bei allen".

In Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 sollen zusätzliche Maßnahmen gelten. Mitfahrer im privaten Auto können etwa zum Tragen medizinischer Masken verpflichtet werden, wenn sie nicht dem Hausstand des Fahrers angehören. Auch verpflichtende tagesaktuelle Schnelltests, Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen werden genannt. Eine generelle Ausgangssperre bis 5 Uhr morgens, wie sie das Kanzleramt zunächst vorgeschlagen hatte, ist allerdings vom Tisch.

3. Massive Teststrategie in Kommunen und Unternehmen

Nach Ostern sollen umfangreiche Testungen auf das Coronavirus beginnen. Grundlage sind laut Merkel ein Drei-Säulen-Modell mit kostenlosen Angeboten in Bürgerzentren, mit einer Strategie in Unternehmen sowie in Schulen und Kitas, wo die Beschäftigten "baldmöglichst" zweimal pro Woche getestet werden sollen. Für die Wirtschaft sieht der Beschluss vor, dass Betriebe "mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche" ihre Beschäftigten testen, sofern diese nicht im Homeoffice arbeiten. Anfang April wollen die Wirtschaftsverbände demnach einen ersten Umsetzungsbericht vorlegen.

Die Bundesregierung will laut dem Beschluss auch eigene Erhebungen machen und dann entscheiden, ob gesetzlicher Handlungsbedarf mit Blick auf die Arbeitsschutzverordnung besteht. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) betonte, es müssten "praktisch alle Unternehmen mitmachen". Andernfalls "werden wir Anfang April das mit den Möglichkeiten einer rechtlichen Verordnung machen".

Allerdings hatten im Vorfeld bereits zahlreiche Unternehmen über Beschaffungsschwierigkeiten bei Selbst- und Schnelltests geklagt. Insbesondere kleinere und Familienunternehmen forderten auch finanzielle Unterstützung durch den Bund, wie aus einer DIHK-Umfrage hervorging.

4. Weitere Hilfen für Unternehmen

Immerhin sollen die besonders schwer betroffenen Unternehmen anderweitig unterstützt werden. Die Bundesregierung will dafür "ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben entwickeln". Söder betonte, die Details für die Hotels und Gastronomie müssten noch ausgearbeitet werden. "Denn die sind tatsächlich am Limit."

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband forderte, der Beschluss müsse nun noch "vor Ostern in konkrete Hilfszusagen münden". Die Überbrückungshilfe III sei in der jetzigen Form dafür nicht ausreichend.

5. Mehr Geld für Krankenhäuser

Auch Krankenhäuser mit coronabedingten Liquiditätsproblemen sollen erneut bedacht werden. Wenn sie trotz eines Belegungsrückgangs in diesem Jahr keine Ausgleichszahlungen erhalten haben, könnten diese "im Vorgriff auf den nach Ablauf des Kalenderjahres durchzuführenden coronabedingten Erlösausgleich für das Jahr 2021 zeitnah unterstützt werden", heißt es im Beschluss. Die Regel soll über eine Rechtsverordnung umgesetzt werden.

6. Versuch mit Modellöffnungen

Unabhängig von den jetzt beschlossenen härteren Lockdowns können in ausgewählten Regionen in "zeitlich befristeten Modellprojekten" vorsichtige Lockerungsschritte ausprobiert werden. Merkel nannte als Beispiel die Städte Tübingen und Rostock. Der Beschluss verlangt dafür "lückenlose negative Testergebnisse", IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung, eine räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene, die enge Rückkopplung an den öffentlichen Gesundheitsdienst, aber auch "klare Abbruchkriterien im Misserfolgsfalle".

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einem weiteren Schritt, um Sicherheit zu gewinnen. So sei am Wochenende bei einem Modellprojekt in der Berliner Philharmonie nicht ein einziger der tausend Besucher positiv getestet worden. "500 kamen mit einem tagesaktuellen Testergebnis von einem Testzentrum und 500 wurden vor Ort innerhalb von 90 Minuten getestet", so Müller. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kündigte ähnliche Schritte für Kommunen in seinem Land an, die bereits die IT-Systeme "Sormas" oder "Luca" einsetzen. Beispiele seien die Kreise Coesfeld oder Warendorf im Münsterland, so der Kölner Stadt-Anzeiger.

7. Generelle Testpflicht vor Flügen nach Deutschland

Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich, auf nicht zwingend notwendige Reisen im In- und Ausland zu verzichten. Zugleich will die Bundesregierung eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegen, um "eine generelle Testpflicht vor Abflug zur Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland" vorzusehen. Der SPD-Vorschlag, kontaktlosen Urlaub etwa in Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen im Inland zu ermöglichen, schaffte es letztlich nicht durch die Beratungen.

Unklar bleibt jedoch die Frage, wie die Politik mit den vermehrten Flügen nach Mallorca umgeht. Die Möglichkeit von Reisen auf die spanische Ferieninsel sei "nicht aufgehoben, weil die Rechtslage hierbei verzwickt ist", betonte Merkel. Die Bundesregierung hatte die spanische Ferieninsel nicht mehr als Risikogebiet eingestuft, während Spanien zugleich die Hotels öffnete. Damit sei dort "eine nicht einfache Lage eingetreten", erklärte die Kanzlerin. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe in Gesprächen mit den Airlines ein Abkommen darüber erzielt, dass die Unternehmen Tests vor dem Rückflug anbieten. "Das ist eine gute Nachricht", erklärte Merkel.

8. Neuerliches Impfversprechen

Im Beschluss wird erneut das Ziel erwähnt, "im Sommer jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Impfangebot zu machen". Laut Berlins Bürgermeister Müller sind inzwischen deutschlandweit 75 bis 80 Prozent der gelieferten Impfstoffe verimpft, in einigen Bundesländern sogar deutlich über 80 Prozent. "Mitte April werden wir dreieinhalb Millionen Menschen pro Woche impfen können", stellte er in Aussicht.

Bund und Länder wollen nun auch genauer prüfen, ab welchem Zeitpunkt Geimpfte "mit so hinreichender Sicherheit nicht infektiös sind, dass eine Einbeziehung in Testkonzepte möglicherweise obsolet wird". Dazu soll das Robert-Koch-Institut bis zur nächsten Bund-Länder-Konferenz am 12. April einen Bericht vorlegen.

