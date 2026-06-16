People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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16.06.2026 09:03:20
8 people dead after B-52 bomber crashes at US military base
The aircraft crashed at California's Edwards Air Force base. An investigation is now underway into the cause of the disaster.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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