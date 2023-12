8 Prozent der Siemens Energy-Aktien von Siemens gegen an einen Pensionsfonds - Siemens Energy-Aktie vorbörslich höher

Der Technologiekonzern Siemens hat seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert.

Wie der Münchener DAX -Konzern Siemens mitteilte, hat er einen Anteil von 8 Prozent an dem ebenfalls im DAX notierten Energietechnikkonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen und damit seine Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent gesenkt.

Der Siemens Pension-Trust verwaltet das Pensionsvermögen von Siemens, das mit der Übertragung der Anteile weiter gestärkt werde. Ende Juni hatte die Siemens AG schon einmal ein Siemens-Energy-Aktienpaket von 6,8 Prozent an den Pensionsfonds übertragen.

Die Siemens-Aktien steigen auf Tradegate vorbörslich zeitweise um 0,1 Prozent und jene von Siemens Energy zeitweise um 0,7 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)