NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
25.05.2026 11:15:00
80 Billion Reasons to Buy Nvidia After Its Monster Earnings Report
As earnings season comes to a close, artificial intelligence (AI) investors eagerly awaited Nvidia (NASDAQ: NVDA) to report its first-quarter results last Wednesday. I wasn't too surprised to learn that the company once again blew past Wall Street's expectations and also beat its own internal guidance.After all, the rest of big tech -- many of which are Nvidia's largest customers -- already reported earnings. The main theme from those reports was that investment in AI infrastructure is accelerating. That's a good sign for Nvidia's core data center business.What I most certainly did not expect was the company's announcement of an additional $80 billion stock repurchase authorization. Let's explore what a stock buyback signals about management's views regarding the current AI capex supercycle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
