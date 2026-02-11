Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.02.2026 05:34:00
80 Prozent der Firmen nutzen KI: Microsoft warnt vor gefährlicher Schatten-KI
Wenn Mitarbeiter KI-Tools ohne Wissen der IT-Abteilung nutzen, entstehen neue Sicherheitsrisiken. Warum Schatten-KI zur wachsenden Gefahr für Unternehmen wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
