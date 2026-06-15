Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.06.2026 18:31:59

86 statt 75 Milliarden Dollar: SpaceX verdient mit IPO deutlich mehr als erwartet

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX stellt mit seinem Börsengang alle bisherigen in den Schatten. Das Unternehmen von Elon Musk nimmt rund 86 Milliarden Dollar ein und übertrifft damit die Erwartungen deutlich. Der erfolgreiche Start treibt auch den Tech-Boss in neue finanzielle Höhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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