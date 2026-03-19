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UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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19.03.2026 06:28:56

887 Milliarden: Unabhängige Vermögensverwalter auf Augenhöhe mit UBS

Die unabhängigen Vermögensverwalter sind ein Schwergewicht des Finanzplatzes. Eine neue Studie und eine Diskussion in Zürich zeigen: Die Branche ist gross und zuversichtlich, aber strukturell fragmentiert und strategisch im Umbruch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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