890 5th Avenue Partners A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

890 5th Avenue Partners A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das 890 5th Avenue Partners A ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

890 5th Avenue Partners A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at