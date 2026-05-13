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13.05.2026 06:31:29
890 5th Avenue Partners A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
890 5th Avenue Partners A hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
890 5th Avenue Partners A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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