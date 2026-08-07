890 5th Avenue Partners A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

890 5th Avenue Partners A hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 890 5th Avenue Partners A ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,3 Millionen USD – eine Minderung von 21,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at