17.11.2025 06:31:29
8K Miles Software Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
8K Miles Software Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
8K Miles Software Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,35 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 INR je Aktie gewesen.
8K Miles Software Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 338,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
