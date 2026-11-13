8K Miles Software Services präsentierte Quartalsergebnisse

8K Miles Software Services hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

8K Miles Software Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,350 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 175,1 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 48,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8K Miles Software Services 338,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at