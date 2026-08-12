8K Miles Software Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

8K Miles Software Services hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 8K Miles Software Services ein EPS von -41,940 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,55 Prozent auf 135,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at