8X8 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

8X8 lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 8X8 ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 185,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 178,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at