8X8 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

8X8 hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 185,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 177,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,010 USD beziffert, während im Vorjahr -0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 735,75 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 715,07 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at