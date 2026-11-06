8X8: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

8X8 hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 8X8 0,010 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat 8X8 192,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at